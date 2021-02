Toen Edwin hoorde dat hij doodging, vroeg hij een Ajax-shirt: 'Liever een Ajacied dood dan een Utrechter’

Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Toen bleek dat Edwin door kanker niet lang meer zou leven en hij zijn gezin duidelijk maakte dat hij gecremeerd wilde worden, zei zijn dochter Evy (18): ,,Dan neem ik maïs mee, want dan kunnen we popcorn maken.” Even keek Edwin verbaasd op, maar lag vervolgens helemaal in een deuk.