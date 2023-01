Toerist is de drukte in Amsterdam ook zat en kiest liever voor Gelderland en Limburg

Snoepsleu­tels en excuus­kaart voor veel gebelde Zeeuw: ‘We hopen dat het bellen snel stopt’

,,Zachtjesaan vinden we het tijd voor wat tekst en uitleg.” Zo begint de tekst op de kaart die Pieter Houmes vanochtend op de mat van zijn woning in Westkapelle vond. Het sleutelmysterie lijkt daarmee opgelost nu de ‘daders’ zich bij hem hebben gemeld. Ze geven aan dat de grap behoorlijk uit de hand is gelopen. ,,We hebben nooit gedacht dat het zo groots opgepakt zou worden.”

15:12