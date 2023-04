Toeristen ploffen ongevraagd neer op bankjes voor huizen: ‘Hele families kijken ernaar met een verlekkerde blik’

Zeldzame zeearend bezoekt Judith's achtertuin, maar dat loopt niet goed af: ‘We zijn in rouw’

Een bijzonder tafereel dinsdagmiddag in het Gelderse Voorst. In de achtertuin van Judith Tolk streek een zeldzame zeearend neer. Toch kon Tolk niet helemaal van dit bijzondere moment genieten. ,,We zijn eigenlijk een beetje in rouw.”