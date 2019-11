Toestand neergeschoten advocaat verbeterd

Terreurver­dach­ten van plannen aanslag in Nederland blijven langer vast

11:56 Alle zes de mannen die worden verdacht van het plannen van een grote, terroristische aanslag in Nederland blijven langer vastzitten. Dat bleek vanochtend op een tussentijdse zitting in de rechtbank in Rotterdam. De zes gaan dit jaar nog voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. De inhoudelijke behandeling van de zaak is vastgesteld voor april volgend jaar.