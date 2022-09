Toezichthouder ACM start onderzoek naar tariefverhoging energiebedrijven, boete dreigt

De voorbeeldbrief op de website van de toezichthouder, waarmee klanten bezwaar kunnen maken tegen de tariefverhoging, is inmiddels ongeveer 250.000 keer gedownload, aldus de zegsman. Hij geeft aan dat de ACM dinsdag een brief heeft gestuurd naar de energiebedrijven. Daarin waarschuwde de toezichthouder nogmaals dat de bedrijven verplicht zijn klanten minimaal dertig dagen van tevoren te informeren over een tariefsverhoging.

Daarbij heeft de autoriteit energieleveranciers opgeroepen de tarieven niet te verhogen per 1 oktober. ,,Doen de energiebedrijven dat wel, dan hebben ze de wet overtreden”, geeft de woordvoerder aan. Over de hoogte van een eventuele boete kan hij nog niets zeggen. De zegsman benadrukt dat de dertig dagen voor de consument belangrijk zijn. “Klanten hebben al te maken met hoge kosten en daar komen de tariefverhogingen bovenop. Door hen op tijd in te lichten, kunnen ze daar rekening mee houden.”

Verbazing

Eerder kondigden Eneco en Greenchoice al aan de tariefverhoging vanaf zaterdag gewoon door te voeren. Die energiebedrijven lichtten hun klanten in binnen de termijn van dertig dagen. Branchevereniging Energie-Nederland gaf al aan verbaasd te zijn over de interpretatie van de regels door de ACM. De vereniging is nog altijd van mening dat er geen regels zijn overtreden.

Minister Rob Jetten (Energie) wil dat energiebedrijven zich houden aan de wettelijke termijn voor het informeren van hun klanten, zei hij dinsdag in de Tweede Kamer. Dat energiebedrijven in hun kleine lettertjes hebben staan dat prijsveranderingen minstens tien dagen van tevoren moeten worden aangekondigd noemde hij irrelevant. VVD en SP zouden graag zien dat de leiding van energieleveranciers volgende week naar de Tweede Kamer komt voor tekst en uitleg.

Tweede Kamer

VVD en SP willen dat de leiding van energieleveranciers Eneco, Greenchoice en Essent naar de Tweede Kamer komen om tijdens een hoorzitting uitleg te geven over hun besluit om de tariefverhoging niet uit te stellen. ,,De energieleveranciers mogen zelf komen uitleggen in de Kamer waarom ze zich niet aan de regels houden”, aldus Silvio Erkens (VVD) hierover op Twitter. Volgens Renske Leijten (SP) is het ‘hoog tijd dat de energiebedrijven die hun tarieven onwettig verhogen naar de Kamer komen’.