Toezichthouder ziet bewijs van lekken advocaat naar Taghi, wie blijft onduidelijk

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft geen bewijs gevonden dat Khalid Kasem de advocaat is geweest die informatie heeft gelekt aan de bende van Taghi. Volgens hem staat wel vast dát een advocaat in de zomer van 2015 informatie doorspeelde, maar is niet meer te achterhalen wie dat is geweest.

In juli 2015 kreeg Ridouan Taghi informatie doorgespeeld over de oorsprong rond het politieonderzoek 26Koper, waarin op dat moment verdachten zijn aangehouden. Dit onderzoek gaat over een enorme wapenvondst in Nieuwegein en wordt gekoppeld aan de organisatie van Taghi. Deze verdachten zitten op dat moment in beperking, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaten. Toch krijgt Taghi al na twee dagen informatie over dit onderzoek, nadat hij heeft gezegd dat ‘top advo’s op de zaak gezet moeten worden. Taghi krijgt dan het volgende bericht: ‘Salaam alikom sir, ik heb net die man gesproken die devil helpt, het broertje van Mussa. Hij zei tegen mij dat ze in maart zijn begonnen met dit onder en het komt door die gestolen auto’s.’

OM voegde proces verbaal toe aan dossier

Omdat advocaat Khalid Kasem een broer heeft die Mussa heet en twee dagen de advocaat is geweest van de verdachte met de bijnaam ‘Devil’, zijn politie en justitie er van overtuigd dat Kasem de advocaat is die de informatie heeft doorgespeeld. Deze nieuwssite maakt daar in mei 2020 op basis van bronnen melding van, waarna de deken een onderzoek start. In augustus 2020 voegde het Openbaar Ministerie een proces-verbaal aan het liquidatieproces Marengo toe, waarin dit verder werd uiteengezet. Ook andere (bekende) advocaten werden in dit document in verband gebracht met het lekken van informatie. Kasem heeft altijd ontkent de informatie te hebben doorgespeeld.

De deken zegt nu, na maanden van onderzoek, dat het in elk geval vast staat dat er een advocaat is geweest die informatie heeft gelekt. Tijdens het onderzoek sprak hij diverse malen met Kasem. Ook het Openbaar Ministerie leverde informatie aan. Hoewel de deken stelt dat er een ‘aanwijzing’ is dat Kasem de informatie doorspeelde, heeft hij geen verder bewijs gevonden. ,,Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan, maar dit onderzoek heeft geen bewijs of verdere aanwijzingen opgeleverd dat Kasem degene is geweest die de informatie heeft verstrekt. Ik heb ook niet kunnen vaststellen wie de informatie wel heeft verstrekt,” aldus de deken.

Kasem: ‘Aan nare periode is een eind gekomen’

Kasem stelt in een reactie opgelucht te zijn dat het deken-onderzoek hem heeft vrijgepleit. ,,Aan een nare periode is nu een eind gekomen. Ik heb zelf om dit onderzoek gevraagd omdat ik wist dat mij niets te verwijten valt en ik van elke blaam gezuiverd wilde worden. Ik hoop dit nu achter mij te laten.”

Een ander onderzoek van de deken, naar de advocaten van het kantoor Ficq & Partners Advocaten, loopt nog. De uitkomsten van dit onderzoek worden op korte termijn verwacht.