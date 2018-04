Toiletbezoekje verlinkt smokkel 88 kilo heroïne: Arnhemmer 9 jaar de cel in

Video Echtpaar over fatale nacht Ivana Smit: ‘We hadden een trio'

16:55 Het in Kuala Lumpur omgekomen fotomodel Ivana Smit heeft seks gehad met de rijke Amerikaan en zijn vrouw. Dat zegt het echtpaar althans in een interview met Mail on Sunday. Het is voor het eerst dat de Amerikaanse zakenman Alexander Johnson en zijn vrouw Luna zich uitlaten over wat zich in die fatale nacht op hun hotelkamer heeft afgespeeld. Fred Agenjo, woordvoerder namens de familie van Ivana, noemt het verhaal 'het begin van een wanhoopsoffensief'.