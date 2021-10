Tolk (36) op Nederlandse evacuatielijst ‘vermoord in Kaboel’: ‘Als dit klopt, is dat een drama’

Een Afghaanse tolk die voor Nederlanders heeft gewerkt bij een internationale missie is in de nacht van woensdag op donderdag vermoord in Kaboel. Dat zegt de familie van de man tegen de NOS . Verschillende bronnen binnen de Nederlandse overheid bevestigen aan de omroep dat ze van de moord weten.

De Tweede Kamer reageert geschokt en wil een Kamerbrief zodra het kabinet bevestiging heeft. ,,Als het zo is, is het een drama”, aldus demissionair minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken in een Kamerdebat.

Leugen over dood

Het is voor zover bekend voor het eerst dat een tolk die op de Nederlandse evacuatielijst stond is vermoord. In de nacht klopte volgens zijn familie een vertegenwoordiging van de Taliban aan bij het huis waar de tolk verbleef. ,,Ze vroegen om hem en toen hij bevestigde wie hij was, begonnen ze ineens met een AK-47 op hem te schieten. We zijn hem verloren.”

Het is moeilijk om onafhankelijke bevestiging te krijgen van de moord. De Nederlandse bronnen van de NOS gaan er wel van uit dat de berichten over de 36-jarige tolk kloppen. Zijn familie wijst erop dat hij op de Nederlandse evacuatielijst stond en dat hij met een leugen over zijn dood zijn kans op evacuatie zou verspelen.

Evacuatie

De Kamer nam medio augustus de motie-Belhaj aan waarin werd opgeroepen alle Afghanen te evacueren die de Nederlandse missie hebben geholpen. De invulling van de motie bleek lastig omdat die zo ruim geïnterpreteerd kan worden. Nederlandse militairen waren twintig jaar in Afghanistan.

Na overleg met hulporganisaties en coalitiepartijen maakte het kabinet uiteindelijk bekend ongeveer 2100 Afghanen op te willen nemen. Grote vraag blijft hoe en wanneer zij naar Nederland gaan komen. Het kabinet hoopt dat de komende weken meer vliegtuigen op Kaboel mogen vliegen.

Het gaat naast Nederlandse ingezetenen en Afghaanse tolken om circa 800 Afghanen die bij door Nederland gefinancierde hulp- en ontwikkelingsprojecten hebben geholpen en zo’n 500 Afghanen die de Nederlandse militaire missie en EU-politiemissie hebben geholpen.