Tom Waes emotioneel bij bezoek aan Urk: ‘Is zeker geen hellhole’

In het nieuwe seizoen van Reizen Waes bezoekt de Belgische programmamaker Nederland. In de derde aflevering - de vorige afleveringen trokken steeds meer dan één miljoen kijkers naar NPO3 - is te zien hoe Waes bijzondere plekken in de provincie Flevoland bekijkt. Hij gaat langs bij een van de eerste boeren in de polder, ziet hoe de enige medicinale wietteler van het land in Emmeloord werkt en overnacht op de Marker Wadden. Een bezoek aan Urk kan volgens Waes niet ontbreken. Hij krijgt er geen spijt van.