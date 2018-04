Tonijnemiraten hengelen naar macht in Oosterhout

In Oosterhout hielden de 'tonijnemiraten' deze week hun jaarvergadering. Dat de meest afgelegen eilandstaatjes in de Stille Oceaan juist hier hun handelsvereniging hebben gevestigd, is te danken aan hun warme banden met de Nederlandse handelaar Henk Brus.

Teui Baikarawa Exotischer gasten zien ze niet vaak in Hotel Oosterhout. Neem Ferral Lasi van de Solomoneilanden. Meer dan 24 uur heeft hij gereisd om hier te komen. Vanuit hoofdstad Honiara vloog hij eerst naar Canberra in Australië, toen naar Dubai en uiteindelijk naar Schiphol, waar een taxi naar Oosterhout wachtte. En Lasi woont tenminste nog op een eiland waar vliegtuigen landen. Vanuit Tokelau, het jongste kandidaat-lid van de vereniging van eilandstaatjes, ben je eerst dertig uur per boot onderweg naar Samoa voordat je in een vliegtuig kunt stappen.

Lasi en zijn regiogenoten zijn het erover eens: de reis is te lang. Maar de reis is voor een hoger doel. Hier in Oosterhout gaat het om grote economische belangen. Om tonijn.



Want hoe klein de eilandstaatjes zelf zijn, de zeeën waar ze de scepter over zwaaien, zijn gigantisch. Ruim een kwart van alle wereldwijd gevangen tonijn komt uit hun helblauwe wateren. Om te voorkomen dat trawlers uit Azië, Amerika en Europa hun zeeën leegvissen zonder te betalen, zijn de landjes verenigd in de PNA - zeg maar de tonijnvariant van onze vroegere Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.



Die vereniging is sinds 2010 gevestigd op een Oosterhouts bedrijventerrein, op hetzelfde adres als de onderneming van tonijnhandelaar Henk Brus. Op neutraal terrein, verklaart hij. ,,De Nederlandse wet is een goede juridische basis. Met belastingen heeft dit niets te maken.''

Traditionele kano op het strand van de atol Tarawa in Kiribati. In de tonijnwereld geldt de Oosterhouter als autoriteit op het gebied van duurzame visserij. Als inkoper voor het Nederlands-Japanse vis-inblikmerk Deepblue reisde Brus jarenlang de wereld rond, voor hij zijn eigen handelsbedrijf in duurzaam gevangen tonijn startte.

Albert Heijn

De PNA-landjes vonden Brus in hun zoektocht naar hoe ze zelf meer kunnen verdienen aan de vis die in enorme scholen voor hun voeten zwemt. Samen sloten ze een joint venture om die tonijn in de markt te zetten als de meest duurzame ter wereld. Ze monitoren de vangsten, beheren de visstand. Hun logo, Pacifical, prijkt tegenwoordig op blikjes en diepvriesverpakkingen van bijvoorbeeld Princess en Albert Heijn.



En zo komt het dat vertegenwoordigers van 's werelds meest afgelegen eilandengroepen op Koningsdag in Oosterhout vergaderen over een vis die daar alleen maar ingeblikt in de supermarkt ligt. ,,De statuten schrijven voor dat de Algemene Ledenvergadering moet plaatsvinden op de plek waar de vereniging is gevestigd'', verklaart Brus.

Ferral Lasi Om te voorkomen dat de eilandbewoners de monstrueuze reis echt alleen maar afleggen voor een ochtend agendapunten afwerken, plannen ze hun vergadering op de dag na een grote visserijbeurs in Brussel.

Sushi

Daar keken ze donderdag hun ogen uit, vertelt Teui Baikarawa, de vertegenwoordigster van Kiribati. ,,Zoveel producten, zoveel manieren om vis te verwerken. Zelfs zeewierparels om sushi mee te garneren! Wij hebben niet eens een fabriek waar tonijn kan worden ingeblikt.'' Lasi is vooral onder de indruk van een ijsmachine die op zonne-energie werkt. ,,Op onze eilanden is vaak geen elektriciteit. Wel veel zon. Stel dat we daar ijs mee kunnen maken om vis vers te vervoeren.''



Op de beurs ontdekte hij ook dat de Seychellen per vliegtuig verse geelvintonijn exporteren naar Japan, een gigantische markt voor sushi. ,,Als zij dat doen, moeten wij dat ooit toch ook kunnen?'' Het is goed dat de eilandbewoners op zo'n beurs klanten en concurrenten ontmoeten, zegt Brus. ,,Tot voor kort wisten lokale vissers er amper dat de hele wereld tonijn eet. Laat staan wat er voor sashimi wordt betaald.''

In Oosterhout bewondert Lasi de etalages van de kledingwinkels, de parfumerie, de drogist. ,,Al die verschillende producten! Bij ons heb je alleen onbewerkte kokosolie. Blijkbaar zijn er nog heel veel bedrijven die daar vervolgens aan verdienen.'' Dat is precies wat ze zelf willen: meer verdienen aan hun eigen grondstoffen, door de tonijn zelf te gaan vangen, verwerken en vermarkten.

Zo laat de overheid van Kiribati nu zijn eerste drie visserijschepen bouwen. Op de Solomoneilanden zijn plannen voor een nieuwe fabriek, waar ook tonijn uit de buurlandjes wordt verwerkt. Want veel atollen zijn te klein om zelfs maar een fabriek op te kunnen bouwen, of ze hebben er niet genoeg vers water.

Vooruitgang

Langzaam maar zeker brengt hun samenwerking de grotendeels straatarme eilandstaatjes meer voorspoed, zegt Baikarawa uit Kiribati (een verzameling atollen en rifeilandjes van samen nog geen 800 vierkante kilometer die verspreid liggen over 3,5 miljoen vierkante kilometer wateroppervlakte). ,,Tonijn bepaalt 90 procent van ons nationale inkomen. Vorig jaar ging het om ruim 200 miljoen dollar, meer dan vier keer zoveel als een paar jaar geleden. Daarmee kunnen we onze ziekenhuizen, scholen, infrastructuur en ambtenarensalarissen betalen.’’

Funafuti, een atol van Tuvalu. Door samen te werken kunnen de 'tonijnemiraten' nu veel meer verdienen aan de visvergunningen, die ze verkopen aan buitenlandse schepen. Lasi: ,,Vroeger concurreerden we met elkaar. De grote Taiwanese en Chinese bedrijven speelden ons tegen elkaar uit. Als een van ons teveel vroeg, gingen ze naar het buurland. Nu stellen we samen de tarieven en de quota vast, zodat we onze visbestanden op een duurzame manier kunnen beheren. En we hebben samen een controlesysteem, zodat we kunnen monitoren of buitenlandse schepen niet stiekem in onze wateren vissen.''