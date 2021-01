Top Belastingdienst erkent fouten en grijpt in: Mahmoud (42) met ‘illegale’ baby krijgt alsnog snel zijn geld

Van Huffelen heeft zich donderdag persoonlijk bemoeid met de zaak die woensdag aan het licht kwam. Het AD berichtte toen dat Mahmoud in grote problemen was gekomen nadat zijn huurtoeslag van 350 euro per maand was geblokkeerd, nadat hij in december aangifte had gedaan van de geboorte van zijn dochtertje Nour. Volgens de Belastingdienst was de baby ‘illegaal’, waardoor er geen aanspraak gemaakt kon worden op huurtoeslag.