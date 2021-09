Topamateur Jerry Ji: ‘Ik denk dat je in Amerika moet zijn als je de top wilt halen’

‘In Nederland had ik me nooit zo goed en snel kunnen ontwikkelen als golfer, dat weet ik zeker’’, zegt Anne van Dam (25). Ze woont op Lake Nona, een resort in Orlando (Florida), waar ook beroemde golfers als Ian Poulter, Henrik Stenson en Annika Sörenstam wonen.

Jerry Ji (22) maakte twee jaar terug de oversteek naar de VS om golf en studie te combineren op de University of Illinois. ,,Ik denk echt dat je in Amerika moet zijn als je de top wilt halen. De concurrentie in het universiteitsgolf is ontzettend sterk, hier speel ik tegen de beste amateurgolfers van de wereld.’’

Spijt van zijn keuze voor Amerika heeft Ji geen seconde gehad. ,,Als golfer maakte ik grote stappen en als mens ben ik een stuk volwassener geworden. Ook buiten het golf heb ik het hier erg naar mijn zin, heb veel vrienden gemaakt.’’

De University of Illinois telt zo’n 45.000 studenten. Ji woont op de enorme campus samen met drie kamergenoten. Lake Nona is een van de buitenwereld afgeschermde enclave met kasten van huizen die vaak miljoenen dollars waard zijn. Van Dam heeft er een eigen huis: ,,Zeven jaar terug was ik als amateur voor een trainingsweek op Lake Nona, ik vond het er zo mooi dat ik tegen mezelf zei: als ik succesvol word als pro ga ik hier wonen.’’

Sport boven school

De successen kwamen met vijf toernooioverwinningen op de Ladies European Tour en sinds vier jaar mag Van Dam zich Lake Nona resident noemen. ,,Ik kan hier trainen en spelen in de best denkbare omstandigheden, de zon schijnt bijna altijd, als golfer ontbreekt het je aan niets. Op Lake Nona kan ik me volledig op golf richten, de tuinen, de zwembaden, alles wordt voor de bewoners gedaan.’’

Zij is zich ervan bewust dat ze het heeft getroffen. ,,Je kunt snel verwend raken, denken dat het allemaal gewoon is, maar ik realiseer me dat wonen op Lake Nona voor weinig mensen is weggelegd. Ik geniet er heel erg van omdat ik het met hard werken zelf heb verdiend.’’

In Amerika wordt golf anders beleefd dan in Nederland, zegt Jerry Ji. ,,Het wordt wel iets beter volgens mij, maar in Nederland stelt de golfcultuur nog steeds weinig voor. In Amerika wordt golf echt als een sport gezien, kijkt niemand ervan op als je met een golftas over je schouder op straat loopt.’’

Van Dam: ,,Toen ik een jaar of 16 was, moest ik me zowat verdedigen omdat ik alleen maar wilde golfen. Ik kreeg opmerkingen als ‘school is veel belangrijker’ of ‘kom toch mee naar dat feestje’. Ik heb het laatste jaar vwo niet afgemaakt, mijn ouders hebben me in die beslissing gesteund omdat ze zagen dat ik niets anders wilde dan topgolfer worden. In Nederland is sport boven school stellen not done, maar ik zeg tegen golftalenten die echt de motivatie hebben dat ze het gewoon moeten doen.’’

Visualiseren

Het aantal golfers stijgt, maar als topgolfland stelt Nederland weinig voor. ,,Het aantal jeugdgolfers is ook nog steeds heel laag’’, zegt Anne van Dam. ,,Als meer kinderen met golf beginnen wordt de kans dat er toppers doorbreken vanzelf groter.’’ Jerry Ji: ,,Golf is in Nederland heel weinig in het nieuws, dat helpt ook niet. Als we een echte wereldtopper krijgen, komt er meer aandacht in de media en gaan kinderen hopelijk eerder voor golf kiezen.’’

Het hardnekkige vooroordeel dat aan golf kleeft - beetje duffe sport, elitair, voor oudere mensen - helpt ook niet echt. Ji: ,,Het zijn vooral mensen die golf nog nooit geprobeerd hebben die zo over de sport spreken. Mijn ervaring is dat bijna iedereen die een keer naar een golfbaan gaat het heel leuk vindt.’’

Hij begon met golf toen hij 9 was. ,,Een vriendje vroeg of ik een keer mee wilde en ik vond het meteen leuk. Het mooie van golf is dat iedere slag anders is, je moet creatief zijn, de slagen kunnen visualiseren en ze natuurlijk goed uitvoeren. En hoe geweldig je ook speelt, altijd blijft het gevoel dat het nóg beter kan.’’

Zwemmen of golfen

De in Arnhem geboren Van Dam sloeg haar eerste golfballen toen ze 5 was. ,,Ik ging met mijn vader mee naar de golfbaan. Wat ik leuk vond waren de groepslessen, want dan was ik met vriendinnetjes. Om golf aantrekkelijk te maken voor kinderen is het vooral belangrijk dat er leeftijdgenootjes op een club zijn.’’

Van Dam moest een keuze maken tussen golf en op hoog niveau zwemmen. ,,Tot mijn 14de heb ik aan wedstrijdzwemmen gedaan, ik droomde ervan als zwemster naar de Olympische Spelen te gaan. Die twee sporten combineren was onmogelijk. Toen ik in de NGF-selecties kwam en op de mooiste plekken golftoernooien ging spelen ben ik gestopt met zwemmen’’, zegt Van Dam, die golfend Nederland vertegenwoordigde op de Spelen van Tokio.

Van Dam komt uit een gezin van piloten. Haar moeder was in Nederland jarenlang pilote op een traumahelikopter, haar vader en haar twee jaar oudere zus vliegen voor de KLM. ,,Ik wil in de toekomst absoluut mijn vliegbrevet halen, zelf vliegen lijkt me machtig mooi.’’

Ze houdt van sport en van snelheid. ,,Als kind was ik extreem, zo hard mogelijk met mijn mountainbike over heuvels knallen, over de kop gaan, overal schrammen en bulten. Met snowboarden heb ik van alles gebroken. Ik ben nu stukken voorzichtiger, blessures mogen niet ten koste gaan van mijn golfspel.’’

De ouders van Ji kwamen 26 jaar geleden vanuit China naar Nederland. ,,Mijn zus is in China geboren, ik in Amstelveen. Thuis spreken we meestal Chinees met elkaar. Mijn moeder golft niet, mijn vader een klein beetje maar hij heeft geen eigen golfset. Nu ik in Amerika zit, is het lastig, maar ze vinden het altijd heel leuk om bij mij te komen kijken en zijn trots als ik goed presteer.’’

Het topgolf bij de vrouwen wordt grotendeels gedomineerd door Aziatische speelsters, met name uit Zuid-Korea. ,,Die meisjes werken als ze 8, 9 jaar zijn al heel hard en worden gedrild door coaches’’, aldus Van Dam. ,,Vaak gepusht door ouders hopen ze de top te halen, maar 99 procent valt af. Omdat er duizenden meisjes golfen in Aziatische landen, blijft er nog steeds een flinke groep over die het wel haalt.’’

Volledig scherm © EPA

Meiden als machines

Het cultuurverschil is groot, volgens Van Dam. ,,Die jonge meiden zijn net machines, ze stralen weinig plezier uit. Ik heb er alles voor over om de top te halen, maar op die manier zou ik het niet willen of kunnen.’’

Ji zegt als kind van Aziatische ouders absoluut niet gepusht te zijn. ,,Ik vind niet dat ik streng ben opgevoed, zag geen verschil met hoe het er thuis aan toeging bij mijn Nederlandse vriendjes. De discipline die je moet hebben voor topsport heb ik zeker, maar of mijn Aziatische achtergrond daarin meespeelt zou ik echt niet weten.’’

Als sophomore (tweedejaars, red.) beleefde Ji een prima seizoen in Amerika. ,,Ik heb individueel mooie resultaten geboekt en met het team hebben we de kwartfinales gehaald in de hoogste divisie van het universiteitsgolf.’’

Met zijn studie sportmanagement gaat het ook goed. ,,Studeren en daarnaast heel veel uren besteden aan golf is pittig, maar ik haal prima cijfers. Goed plannen is belangrijk, je bent hier op jezelf aangewezen. De overgang naar de professionals wordt voor mij straks een stuk makkelijker omdat ik al gewend ben van huis te zijn en veel dingen zelf te regelen.’’

Quote Sommige mannen vinden het niet leuk om eruit geslagen te worden door een vrouw, die gaan extra hard slaan en forceren. Heel grappig om te zien

Van Dam speelt sinds drie jaar op de LPGA, het Amerikaanse wedstrijdcircuit waar alle wereldtoppers actief zijn. Ze krijgt veel aandacht in de internationale golfmedia omdat ze de bal verder slaat dan al haar concurrenten, afslagen van gemiddeld 266 meter. ,,Ik heb in Jong Oranje en Oranje veel met jongens getraind en gespeeld, daardoor ben ik verder gaan slaan want je probeert bij ze in de buurt te blijven.’’

Dat proberen mannelijke amateurgolfers ook als ze met Van Dam spelen in een pro-am, een voorafje bij toernooien waarin sponsors en relaties met de toppers de baan in mogen. ,,Ik merk dat sommige mannen het niet leuk vinden om eruit geslagen te worden door een vrouw, die gaan extra hard slaan en forceren. Heel grappig om te zien.’’

Afzwaaiers

Verre afslagen zijn natuurlijk een groot wapen want de volgende slag is een stuk korter en daardoor makkelijker. Maar het is wel zaak de bal ook recht te slaan en bunkers, bossen en water te vermijden. En daar worstelt de 1,81 meter lange Van Dam mee. ,,Eind vorig jaar ben ik van coach gewisseld omdat ik die grote afzwaaiers uit mijn spel wil krijgen. Ik heb wat veranderingen doorgevoerd aan m’n swing. Het heeft gewoon tijd nodig om die beweging erin te slijpen. Ik weet zeker dat de resultaten weer komen, het is alleen de vraag wanneer alles klikt.’’

Over haar doelen is Van Dam heel duidelijk. ,,Over vijf jaar wil ik meerdere toernooien gewonnen hebben op de LPGA, inclusief een major.’’

Ji is van plan eerst zijn studie sportmanagement af te ronden. ,,Pas als ik het gevoel heb er helemaal klaar voor te zijn, stap ik over naar de professionals. Over een jaar of twee, drie ben ik voor een golfer nog steeds jong; de carrières in onze sport duren lang. Ik geloof in heel hard en structureel werken en zo steeds kleine stapjes vooruit maken.’’

Waar die kleine stapjes uiteindelijk toe moeten leiden is voor Jerry Ji zonneklaar. ,,Ik wil meedoen aan de Ryder Cup, majors winnen en uiteindelijk de nummer 1 van de wereld worden.’’

