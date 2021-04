Topambtenaar opnieuw onder vuur na ‘ontoelaatbare’ tweets over Pieter Omtzigt

‘Een solist pur sang die een fractie moet leiden. Recept voor mislukking’, twittert Paul Abels in juli 2020 als Pieter Omtzigt zich kandidaat heeft gesteld als CDA-fractieleider. Het is een tweet uit een jarenlange reeks van negatieve tweets over het Kamerlid dat radioprogramma Argos onder de loep nam. Zo noemt Abels Omtzigt ‘een ongeleid projectiel dat irritatie wekt’, en beschrijft hij zijn ‘azijnzure blik’ en schrijft hij: ‘Ja hoor. De meester van het complotdenken roert zich weer.’