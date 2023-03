Topman justitie wil van geen wijken weten na kritiek van advocaten Nabil B.

CBS: in 2022 bijna 10.000 seksuele misdrijven geregi­streerd

De politie heeft vorig jaar 9900 seksuele misdrijven geregistreerd, 1100 meer dan in 2021. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe politiedata. Het is het hoogste aantal in de afgelopen tien jaar. Vooral aanrandingen en verkrachtingen werden meer gemeld dan voorgaande jaren.