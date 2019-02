Topmodel Lotte van der Zee (20) in coma na hartstilstand

Lotte kreeg de hartstilstand twee dagen geleden, tijdens een vakantie met haar familie in het Oostenrijkse Westendorf. Volgens haar ouders begon ze zich in de loop van de middag onwel te voelen: ,,Een gevoel dat al snel escaleerde in een plotselinge hartstilstand.” Van der Zee is daarna direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, waar het 20-jarige model onder intensieve supervisie van artsen in een kunstmatige slaap gehouden. De ernst van haar situatie is nog onduidelijk.

Liefdevolle woorden

,,Bij voorbaat dank voor de liefdevolle woorden over onze dochter”, schrijven vader Bert en moeder Eugeniek op Instagram. ,,We zijn dankbaar voor de steun van iedereen en danken jullie uit de grond van ons hart voor jullie liefde en positiviteit in deze tijden waarin zij dit het meeste nodig heeft.”



De ouders vragen iedereen respect te hebben voor de privacy van het gezin en verwijzen door naar Lotte's management. Van der Zee werd in 2017 uitgeroepen tot mooiste tiener van de wereld tijdens een wedstrijd in Guatemala. Een jaar eerder werd ze Miss Teen of the Netherlands.