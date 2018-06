Topsportende tweeling tegen elkaar op NK meerkamp

Tweelingzussen Anne en Myke van de Wiel (21) zijn elkaars concurrenten op de atletiekbaan. Ze lijken in alles op elkaar, maar in de topsport kan er maar één winnen. Over anderhalve week staan de zussen op het Nederlands kampioenschap.

Op het NK willen ze hun prestaties van vorig jaar verbeteren. Anne ging toen met zilver naar huis, Myke eindigde met haar vierde plaats net naast het podium. Maar het had net zo goed andersom kunnen zijn, volgens de zussen.

Als kinderen waren de twee nogal druk. Anne: ,,Onze oom stelde voor dat we op atletiek gingen, net als zijn zonen. We waren zeven jaar en zijn nooit meer gestopt met trainen." Dat wierp zijn vruchten af: toen ze een jaar of zestien waren, werd het sporten meer dan een hobby. Inmiddels behoren ze samen tot de Nederlandse top in de meerkamp. Die tak van atletiek bestaat uit een reeks onderdelen waaronder hordelopen, verspringen en speerwerpen. Deze elementen worden tijdens wedstrijden verspreid over twee dagen.

Gevoel van strijd

Afgelopen jaar voelden de zussen voor het eerst echt een gevoel van strijd. Een van de twee mocht mee naar het Europees kampioenschap. Myke: ,,Het scheelde zo weinig punten, en toen voelde ik wel heel sterk 'het is jij of ik'. Ik vond het eerst wel lastig dat zij in het Nederlands team kwam en ik niet. Als zij daar staat en ik niet, lijkt het net alsof ze veel beter is."



Anne: ,,Jij werd een jaar kampioen verspringen en daar was ik heel blij om. Ik heb echt geen moment gedacht: o, dat wil ik ook. Bij mij ging het ook heel goed in die wedstrijd, alleen werd ik vijfde. Dan zit je samen in de auto naar huis. Ben je dan blij of niet?"

Volledig scherm Myke (l) en Anne (r). © AD

Anderhalf jaar geleden verhuisde de tweeling uit hun geboortestad Breda naar Rotterdam. Ze combineren hun studentenleven met zes keer in de week trainen op de atletiekbaan. Worden ze nooit gek van elkaar? ,,We wonen wel samen, maar we hebben ook nog andere huisgenootjes. We trainen wel altijd samen, en dat is niet altijd even leuk", vertelt Anne. ,,Pardon?" vraagt Myke semi-beledigd.

Anne: ,,Het is wel gezellig, maar we zijn altijd samen. Soms zijn er botsingen." Myke begrijpt wat ze bedoelt. ,,Toen we zestien waren hadden we veel meer ruzie, nu valt het wel mee." Het duo studeert ondertussen aan de Erasmus Universiteit, waar ze voor het eerst in hun leven niet bij elkaar in de klas zitten.

Volledig scherm © AD De twee trainen samen en helpen elkaar. Ze zien elkaar meer als partner dan als concurrent, óók tijdens een wedstrijd. Myke kijkt naar haar zus: ,,Op wedstrijden kijk je vaak hoe de concurrenten ervoor staan, en dan tel ik jou niet eens mee." En weer denkt Anne er hetzelfde over: ,,Ja, ik gun het jou net zoveel als dat ik het mezelf gun, misschien zelfs iets meer."

Wisseltruc

Hebben ze weleens elkaars plek ingenomen, of een onderdeel voor de ander gelopen? Daar moeten ze even over nadenken, maar nee. Anne: ,,Soms is het idee wel aantrekkelijk om samen één meerkamp te doen. We zouden allebei één dag kunnen doen, zodat we beide dagen fris zijn om te knallen. Ik ben alleen linkshandig en zij is rechtshandig, dus dan zouden we daar al rekening mee moeten houden. We vinden zelf ook niet dat we veel op elkaar lijken."



Of Anne en Myke hun toekomst in de sport zien, weten ze nog niet. Myke: Ik wil gewoon zo lang mogelijk doorgaan, totdat het niet meer leuk is of totdat het niet meer goed gaat. Voorlopig vind ik het nog leuk, maar wie weet ben ik er over drie jaar helemaal klaar mee!"