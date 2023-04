Tot 15 jaar cel voor overvallers waardetransport Amsterdam-Noord

De rechtbank acht, anders dan het Openbaar Ministerie, niet bewezen dat de verdachten tijdens de wilde achtervolging met automatische vuurwapens gericht op de politie hebben geschoten. Wel is door het tonen van de wapens en het in de lucht schieten door enkelen sprake van bedreiging.

De rechtbank spreekt in het vonnis van ‘zeer ernstig geweldsdelicten, in georganiseerd verband’, waarbij de verdachten ‘planmatig te werk gingen’.

‘Een ongekende brutaliteit’

De overval en het daaropvolgende geweld kan alleen zijn begaan na een lange voorbereiding en aan de hand van een welbewust opgesteld plan. De daden zijn van ‘een ongekende brutaliteit’, en gepleegd met ‘minachting voor het leven van personen en hun eigendommen’. Geweld als op 19 mei 2021 is ‘nauwelijks eerder in Nederland vertoond’.

Justitie had 18 jaar tegen de zeven geëist, en 5 jaar tegen een achtste verdachte. De strafzaak tegen een groepje andere verdachten loopt nog. Leider Osiris Diawara is in het weiland in Broek doodgeschoten en twee anderen later terechtstaan.