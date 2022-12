Tot 20 jaar cel opgelegd aan jonge verdachten voor huurmoord Amstelveen

Sebastiaan O. schuldig aan klaphamer­dra­ma waarbij Bram (12) omkwam: veroor­deeld tot 240 uur taakstraf

Sebastiaan O. uit Haaksbergen is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. De rechtbank in Almelo oordeelt dat de 38-jarige man schuldig is aan het klaphamerdrama op 31 december 2021 waarbij Bram (12) overleed en Robbin (11) zwaargewond raakte. „Hij had anders moeten én kunnen handelen.”

