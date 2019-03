Tot 3,5 jaar cel na grootschalig misbruik meisje

Vijftien vlinder­soor­ten in Nederland definitief verdwenen in tien jaar tijd

15:39 Tientallen vlindersoorten in Nederland dreigen te verdwijnen. Op de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders die minister Carola Schouten (Natuur) zaterdag in Wageningen presenteert, staan 37 soorten die ernstig bedreigd, kwetsbaar of gevoelig zijn. Vijftien soorten zijn helemaal verdwenen.