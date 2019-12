Tot aan knieën in de mest: 14 paarden uit ernstig vervuilde schuur gered

Naar schatting stonden de dieren al zo'n 1,5 tot 2 jaar onder erbarmelijke omstandigheden in de donkere, vuile schuur. De paarden zijn meegenomen en naar een opvangadres gebracht. Daar zullen ze zorg krijgen. De eigenaar van de stal kan een Proces Verbaal verwachten, aldus de Dierenbescherming.



De schuur kwam in beeld na een melding bij de politie van iemand die zich zorgen maakte om het adres. Diegene beschreef het hele terrein als ‘een zooitje'. Toen agenten op de plek aankwamen troffen zij de paarden ernstig verwaarloosd aan in de schuur. De paarden stonden ieder afzonderlijk in geïmproviseerde boxen op een dikke laag mest. Sommigen zelfs tot hun knieën. De laag was ongeveer 1,5 meter hoog.



De politie schakelde de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) in. ,,Ik heb niet eerder zo’n ernstige welzijnsaantasting bij paarden gezien”, vertelt de inspecteur van de Dierenbescherming over zijn eerste indruk van de situatie.