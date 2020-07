Tot nu toe geen nieuwe besmettingen op Zeeuws vakantiepark na Vlaamse familie met corona

Het gaat om een echtpaar uit Rollegem-Kapelle die ter gelegenheid van hun vijftigjarig huwelijk met kinderen en kleinkinderen een week vakantie wilden vieren in Cadzand. De grootmoeder werd na een kleine week ziek. Na contact met hun eigen huisarts besloten ze huiswaarts te keren. Twaalf van de vijftien mensen in het gezelschap testten vervolgens positief.

Jubileum met vrienden gevierd

Roompot betreurt de berichtgeving. ,,Het koppel lijkt ons namelijk met de vinger te wijzen, terwijl de feiten in een andere richting wijzen. Net voor hun aankomst op het park hebben ze een groot huwelijksjubileum op het gemeentehuis en daarna met vrienden gevierd. Zij verbleven met 15 mensen in dezelfde woning. Aangezien ze geen deel uitmaken van hetzelfde huishouden, moesten ze ook in de woning 1,5 meter afstand van elkaar houden. Niemand bevestigt dat dit gebeurde”, laat Roompot-woordvoerder Baptiste van Outryve weten. ,,Had het koppel het daar opgelopen, dan waren die gevallen al bij ons bekend via de GGD. Vreemd dat het allemaal en alleen maar gasten zijn die in dezelfde woning verbleven en niemand anders op het park, voor en na hun verblijf.”