Toverland stopt toch met Halloween Nights

,,Toverland ziet zich helaas genoodzaakt om vanaf woensdag 21 oktober 2020 te stoppen met de Halloween Nights. Alhoewel de Halloween Nights een themabeleving zijn binnen de reguliere parkexploitatie, is er in de media veel onbegrip over de doorgang van deze Halloween-activiteiten. Dit vinden wij enorm jammer. Wij bewijzen al sinds de heropening van de pretparken in mei 2020 dat wij in het kader van ‘veilig samen uit’ ook in coronatijd een verantwoord dagje uit kunnen neerzetten", aldus het pretpark in een reactie.