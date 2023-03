Trainer Ramazan flink toegetakeld tijdens wedstrijd: ‘Dat dit anno 2023 nog altijd gebeurt...’

Factcheck D66 verwijt Lokaal Brabant miljoenen­be­zui­ni­ging op cultuur, maar dat is te kort door de bocht

,,Check your facts”, zegt Hubert Koevoets van de politieke partij Lokaal Brabant tijdens een debat in Breda over cultuuruitgaven van de provincie. Zijn tegenspeler Matthijs van Miltenburg van D66 beaamt dat. ,,Ik zou zeggen, Google heeft een heel goed geheugen, dus als u even gaat kijken vindt u van alles en nog wat.” Volgens D66 heeft Lokaal Brabant miljoenen bezuinigd op cultuur. Klopt dat? AD, de regionale titels, Nieuwscheckers en Pointer (KRO-NCRV) zochten het uit.