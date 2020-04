Tramschutter gaat niet in hoger beroep; definitief levenslang voor Gökmen Tanis

Tramschutter Gökmen Tanis gaat niet in hoger beroep tegen de levenslange gevangenisstraf die hem twee weken geleden werd opgelegd door de rechtbank in Utrecht . Dat bevestigen zijn advocaten aan deze nieuwssite. Tanis heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor de aanslag op de tram, waarbij vier mensen om het leven kwamen.

Het OM eiste na drie lange en emotionele zittingsdagen in de Utrechtse rechtbank zoals verwacht een levenslange gevangenisstraf tegen Tanis. De rechtbank ging daarin mee en stelde dat de samenleving zo lang als mogelijk beschermd dient te worden tegen de 38-jarige Utrechter. ,,De verdachte heeft op klaarlichte dag dood en verderf gezaaid. Met zijn huiveringwekkende daad heeft hij de samenleving ernstige vrees aangejaagd. Dat is precies wat hij met zijn terroristische aanslag heeft beoogd’’, stelde rechtbankvoorzitter Ruud Veldhuisen in het vonnis.

Tijdens de strafzaak reet Tanis de wonden van de nabestaanden meermaals opnieuw open. Zo bespuugde hij zijn advocaat, tikte uit verveling urenlang irritant tegen het bankje voor hem en provoceerde hij de nabestaanden door hen de middelvinger te tonen. Met name de manier waarop hij reageerde op het aangrijpende verhaal van slachtoffer Eline zorgde voor veel emoties in de rechtszaal.

Ook was er onbegrip dat hij juist zweeg als hem gevraagd werd wat hem bezielde om in de tram op onschuldige mensen te schieten. Tanis werd door de rechtbankvoorzitter meermaals uit de rechtszaal verwijderd, waarna hij de zitting in een andere ruimte via een videoverbinding moest volgen.

Hoger beroep

Het bleef onduidelijk of Tanis in hoger beroep zou gaan tegen het vonnis. Hij heeft meermaals aangegeven de rechtsstaat niet te erkennen, hoewel hij in eerdere strafzaken meermaals gebruikt heeft gemaakt van de mogelijkheden van het hoger beroep. Omdat André Seebregts, de advocaat die Tanis tegen zijn zin kreeg toegewezen, niets kwijt mocht over een eventueel hoger beroep hebben nabestaanden twee weken in spanning gezeten. Nu is dus duidelijk dat de hoogst mogelijke straf die Tanis kon krijgen onherroepelijk is geworden. Tot opluchting van de vele nabestaanden.

‘Nu kunnen we verder’