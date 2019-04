Tramschutter Gökmen Tanis mishandelde gevangenisbewaarder

Dat schrijft minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij gaat daarbij in op de omstandigheden voorafgaand aan de aanslag en de reactie van de overheid op de schietpartij. De minister meldt dat er op 25 februari een ‘geweldsincident’ heeft plaatsgevonden in de gevangenis in Lelystad waar Tanis op dat moment vastzat voor een eerdere verkrachtingszaak. Volgens Grapperhaus heeft Tanis zich die dag agressief gedragen richting een medewerker.

Straf

Als gevolg daarvan kreeg hij een disciplinaire straf. Grapperhaus heeft niet bekend gemaakt wat die straf precies was. De gevangenisdirectie heeft op 8 maart aangifte gedaan van mishandeling. De minister wil ‘in het belang’ van het onderzoek geen verdere mededelingen doen over het incident.

Grapperhaus laat verder weten dat hij onderzoek doet naar mogelijke signalen van radicalisering van Tanis. De minister ziet daarin aanleiding ‘de werking van het justitiële systeem op een aantal punten nader te evalueren’. Grapperhaus gaat daarbij ook in op de vraag of de verdachte is geradicaliseerd in de gevangenis.

Bij de aanslag op het 24 Oktoberplein in Utrecht vielen op 18 maart vier doden. Eén gewonde, een 20-jarige vrouw uit Utrecht, ligt nu nog in het ziekenhuis. Het is onbekend hoe ze er aan toe is.

Gökmen Tanis moet op 1 juli voor het eerst voor de rechtbank verschijnen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk.

