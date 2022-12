Tranen in ogen van Angelique uit Zwolle na excuses voor slavernijverleden: ‘De erkenning is heel mooi’

Uniek kijkje in een van sjiekste bordelen in het land: ‘Een paar vrouwen zijn getrouwd met klanten’

Een ontmaagdingsservice, girlfriend-experience én seks met hoogbejaarde mannen. In veel seksclubs is uitbuiting en overmatig drugsgebruik aan de orde van de dag. Maar niet in Villa Weizigt, waar de meiden gerust in joggingpak hun ‘sprookje’ verkopen. Een exclusief kijkje in een van de sjiekste bordelen van Nederland. ,,Hier hebben alle meiden hun tanden nog.”

14:58