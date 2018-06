Transavia-stewardessen gewond door oude weersinformatie

Kliniek in de fout met tbs'er hotelmoord Arnhem

11:59 De Oostvaarderskliniek in Almere heeft verkeerd ingeschat hoe gevaarlijk tbs'er René de L. (48) was. Dat bleek vandaag tijdens het hoger beroep dat de man aantekende tegen zijn veroordeling voor een dubbele hotelmoord in Arnhem in 2017.