Trauma’s spelen op bij tienduizenden mensen met dementie; angst en agressie in verpleeghuizen

In de verpleeghuizen zijn de gevolgen zichtbaar. Daar worstelen verpleegkundigen met probleemgedrag. Er zijn bewoners die de hele dag door ‘help’ roepen. Ook worden sommige mensen ontzettend agressief. ,,Ik heb meegemaakt dat een bewoner over de vloer werd getrokken of dat iemand van de trap werd geduwd. Het kan heel heftig zijn”, zegt Sobczak.



Als het verpleeghuispersoneel niet meer weet wat te doen, kan een ouderenpsychiater nog helpen. ,,Ik zie vaak dat er veel medicijnen worden toegediend om de klachten te verminderen. Het gebeurt dat palliatieve sedatie wordt overwogen, waarbij mensen in een diepe slaap worden gebracht.”



Terwijl een traumabehandeling vaak kan helpen, stelt Sobczak. Via crowdfunding zamelt ze geld in om onderzoek te doen naar ptss bij mensen met dementie. ,,We willen dat deze mensen waardige zorg krijgen. Als we kunnen bewijzen dat traumabehandeling werkt, kan het voor veel meer bewoners beschikbaar komen.” Ook voor familieleden zijn het namelijk lastige situaties. Zij zien hun geliefden lijden. Sobczak: ,,We kunnen herinneringen niet uitwissen, maar wel draagbaar maken.”