Trein bij Breda mogelijk beschoten, vijf ruiten gesneuveld

Het gaat om een intercity die vanuit Tilburg richting Breda reed. De trein staat op het station in Breda. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt. De politie is ter plaatse en doet onderzoek. Hiervoor is de omgeving tijdelijk afgezet. De reizigers hebben de trein inmiddels verlaten.



De mogelijke beschieting zou ongeveer vijf minuten voor aankomst in Breda hebben plaatsgevonden, meldt een reiziger aan deze krant. ,,Dat zei een passagier die in de betreffende coupé zat net tegen mij‘’, aldus Niels Wenstedt. Volgens hem zitten er ook kogelgaten in het metaal onder de ruiten.



Zelf kreeg hij niets mee van het voorval. ,,De machinist riep om dat de trein vermoedelijk beschoten is, en daarna kwam hij nog het treinstel in om een en ander toe te lichten.‘’