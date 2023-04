Trein rijdt weer langs Voorschoten na fataal ongeluk

Het herstellen van het spoor na het ongeval met twee treinen en een bouwkraan, waarbij een persoon om het leven kwam, zou eerst tot dinsdag duren. Later werd bekendgemaakt dat het treinverkeer op vrijdag zou worden hervat, maar het spoor is nu toch een dag eerder klaar.

ProRail meldt dat onder meer het spoor is vernieuwd, veiligheidssystemen opnieuw zijn geplaatst en getest en dat de bovenleiding is hersteld. Ook zijn de kapotte dwarsliggers vervangen.

Uit het feitenrelaas van ProRail kwam naar voren dat de kraan te vroeg, te dichtbij of op het spoor is beland. Daardoor is de goederentrein tegen de kraan aangereden. Niet veel later reed de reizigerstrein op de wrakstukken van de kraan, zo stelt ProRail. De bestuurder van de kraan kwam om het leven. Ongeveer dertig mensen raakten gewond, van wie er negentien naar een ziekenhuis moesten. Momenteel ligt er nog één persoon in het ziekenhuis.