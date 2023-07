Treinreizen door Europa van en naar Nederland anderhalf keer duurder dan met vliegtuig

Greenpeace vergeleek de vlieg- en treintickets van meer dan honderd verschillende Europese routes. Slechts 23 van de 112 onderzochte routes bleken (bijna) altijd goedkoper per trein dan met het vliegtuig. De route met het grootste prijsverschil is die tussen Londen en Barcelona: hier is de trein soms wel dertig keer duurder dan het vliegtuig. In het Verenigd Koninkrijk en Spanje is treinreizen overigens ook het allerduurst.