Treinstoringen kunnen verholpen worden, zegt klokkenluider: ‘Met mij is niks mis, met de treinen des te meer’

Geliqui­deer­de Remsley blijkt bekende van justitie; vijf jaar geleden veroor­deeld voor bezit van vuurwapen

Remsley Eisden, die afgelopen weekeinde in Dordrecht werd geliquideerd, blijkt een bekende van justitie. De rechtbank veroordeelde de 36-jarige Dordtenaar in 2017 voor verboden vuurwapenbezit en een poging om hennepplanten uit een plantage te stelen. Ook in 2006 en 2003 moest hij al eens voor de rechtbank verschijnen.

18 oktober