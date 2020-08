Trekkers blokkeren Mediapark om Zomergasten-uitzending met minister Schouten

In een WhatsAppgroep van Farmers Defence Force wordt de aanwezigheid van Schouten in Zomergasten gehekeld. ,,Daar zit ze: de sluipmoordenaar van agrarisch Nederland” staat er. En: ,,Foute fraudeur”. “Zou ze gaan toegeven dat ze haar ministerie niet onder controle heeft? Zou ze gaan vertellen waarom er geen onderbouwing is voor haar veevoermaatregel? Zou ze gaan toegeven dat haar maatregelen helemaal niet voor ,,de natuur” zijn maar voor wegen- en huizenbouw?”, is te lezen in de verklaring.



In de appgroep vragen ze zich af of interviewster Janine Abbring de minister het vuur na aan de schenen kan leggen. ,,Of gaan we kijken naar een netjes georganiseerd toneelstukje, ‘een Glossie voor eigen glorie’.”



FDF-woordvoerster Keimpema liet eerder op de avond weten dat het bestuur van Farmers Defence Force deze actie niet organiseert maar er wel achter staat. ,,Boeren willen gezien worden, dat ze niet akkoord gaan met de voermaatregel. Schouten heeft iets over de schutting gegooid en is gewoon op vakantie gegaan. Je ziet haar nergens. En nu gaat ze gewoon een uur bij Zomergasten zitten.