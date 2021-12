Tristan (12) raakte vingers kwijt toen cobra explodeerde in zijn hand: ‘Vind vuurwerk nog steeds leuk’

‘Max Verstappen met aanhanger’ komt na dollemans­rit niet opdagen bij hoger beroep

ARNHEM – De 30-jarige wegpiraat die in mei 2020 tijdens een dollemansrit in Waardenburg, Opijnen en Zaltbommel talloze weggebruikers en politiemannen de schrik op het lijf joeg en veel schade aanrichtte, mag niet in hoger beroep tegen zijn tweejarige celstraf plus behandeling in een inrichting.

29 december