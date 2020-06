Tropische hitte op komst, kans op hittegolf

De thermometer tikte vandaag al lokaal de 25 graden aan, al was er nog wat bewolking aanwezig. Morgen wordt een zonovergoten dag. ,,Er staat nauwelijks wind en zonder bewolking loopt de temperatuur rap op. Rond het middaguur kan het landinwaarts al 25 graden zijn. De maxima liggen ‘s middags tussen 24 en 28 graden”, weet weerman Raymond Klaasen van Weerplaza. ,,Het warmst wordt het in Limburg.”



Woensdag krijgen we te maken met de eerste tropische dag van het jaar. De temperatuur kan ’s middags oplopen tot 30 of 31 graden. ,,Ook op de stranden is het prima toeven", voorspelt Klaassen. ,,Het is zonnig en zeer warm met 27 tot 30 graden. Het zeewater is langs de kust zo’n 18 of 19 graden en een duik in het water kan dus voor een fijne afkoeling zorgen. Let wel op de waarschuwingen, want bij oostenwind willen er nog weleens kwallen aanwezig zijn.”



Donderdag en vrijdag wordt het ook stralend weer met tropische temperaturen. Klaassen: ,,Het is dan ook volop zomer!”



Waarschijnlijk houdt het zeer warme weer zaterdag nog aan, dan zal het broeierig warm worden. Maar de signalen voor enkele regel- en onweersbuien worden volgens Klaassen sterker en mogelijk doet de temperatuur na het weekend een stap terug. ,,Een eventuele hittegolf zal niet lang duren.”