Tropische temperaturen op komst: Rijkswaterstaat stelt hitteprotocol in

Dat betekent dat weggebruikers die tussen 10.00 en 20.00 uur met pech langs de weg komen te staan direct worden geholpen en door een berger naar een tankstation of parkeerplaats worden gebracht. Rijkswaterstaat gaat hiertoe over omdat het ‘onwenselijk’ is dat gestrande weggebruikers bij hoge temperaturen in de zon lang op een berger moeten wachten.