Tropische temperaturen verwacht komende week, mogelijk hittegolf op komst

Vandaag wordt een zonnige zondag die door een noordelijke wind qua temperatuur wel meevalt, aldus Weerplaza . Het wordt zo'n 20 graden in het noordwesten, maar in Brabant en Limburg kan het kwik oplopen tot wel 25 graden. Morgen wordt de zon van tijd tot tijd bedekt door wolken, maar de temperaturen variëren alsnog van 20 tot 26 graden.

Vanaf dinsdag gaan we tropische temperaturen tegemoet. Naar verloop van de week zien we de temperaturen stijgen met donderdag als hoogtepunt. Dan loopt de temperatuur op veel plaatsen op naar 30 tot 33 graden. Ook op dinsdag en woensdag kan vooral het zuiden van het land tropische temperaturen verwachten. Veel zon, weinig regen, en warm dus.

En dat kan leiden tot de eerste (regionale) hittegolf van ons land in twee jaar. ,,De komende week kan het met name in de zuidelijke helft van het land een stuk warmer worden dan gebruikelijk temperatuur voor deze tijd van het jaar”, aldus Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Een paar tropische dagen behoren zeker tot de mogelijkheden en men moet niet vreemd opkijken als we eind volgende week de eerste regionale hittegolf van 2022 kunnen noteren.” De laatste landelijke hittegolf was in 2020 en duurde van 5 tot en met 17 augustus.