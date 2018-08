Trouw aan FC Twente overstijgt de divisies

Brand bij Turks consulaat in Amsterdam, mogelijk molotov­cock­tail

0:11 Bij het Turkse consulaat op het Museumplein in Amsterdam is vanavond een brandje ontstaan nadat het pand met iets was bekogeld. Wat dat is geweest moet nog worden uitgezocht, zegt een woordvoerster van de politie. Berichten dat het om een molotovcocktail zou gaan, kon zij niet bevestigen.