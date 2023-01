Trucker Justin (26) stort van viaduct A15 bovenop busje: ‘Gorinchem is aan ramp ontsnapt’

Bij een bizar ongeluk op de A15 bij Gorinchem is vanochtend rond 08.30 uur een vrachtwagen van een viaduct enkele meters naar beneden gestort. Daarbij kwam het voertuig terecht op een personenbusje. De 26-jarige vrachtwagenchauffeur Justin en de bestuurder van het busje raakten allebei lichtgewond. ,,Justin is behoorlijk geschrokken”, laat zijn werkgever weten. Burgemeester Reinie Melissant zegt dat Gorinchem ‘aan een ramp is ontsnapt’.

Volgens de brandweer hadden de chauffeur en de bestuurder van het personenbusje een ‘engeltje op hun schouder’. Allebei konden ze zelfstandig hun voertuig verlaten. Daarna zijn ze nagekeken door ambulancepersoneel en met relatief lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Justin moet ter observatie een nachtje in het ziekenhuis blijven, zegt zijn werkgever De Jong-Grauss, een transportbedrijf gespecialiseerd in zeecontainervervoer. ,,Hij heeft wat krassen en kneuzingen opgelopen, maar hij maakt het naar omstandigheden goed. Er is gelukkig geen blijvend letsel.”



Zijn vrachtwagen ligt door de enorme klap in gruzelementen. ,,Daar is weinig van over, maar dat is natuurlijk bijzaak. Een mensenleven is zoveel meer waard dan een verzameling staal en ijzer.”

Ervaren chauffeur

De chauffeur, die al zo’n vijf jaar voor het bedrijf rijdt, is ondanks zijn jonge leeftijd hartstikke ervaren, zegt zijn baas. ,,Justin is een goeie chauffeur, ik zou hem een 8,5 geven. We zijn heel erg geschrokken en verbaasd dat dit heeft kunnen gebeuren.” Over de toedracht van het ongeval tast De Jong-Grauss Transport in het duister. ,,We hebben Justin nog niet uitgebreid kunnen spreken. Dat is een zorg voor later.”

Wegen nog afgesloten

De rechterrijstrook van de A15 tussen Sliedrecht-West en Gorinchem is momenteel nog afgesloten. Verkeer wordt vanaf Ridderkerk-Zuid omgeleid via de A16/A59/A27. De Zandkade en Parallelweg zijn momenteel ook afgesloten vanwege de vrachtwagen die de weg overdwars blokkeert.

Naar verwachting wordt in de loop van de middag de rechterrijstrook vrijgegeven. Tot die tijd moeten weggebruikers rekening houden met verkeershinder. Op dit moment is de file zo’n 6,5 kilometer met een vertragingstijd van ongeveer 37 minuten.

Het incident is door de brandweer inmiddels bestempeld als ‘stabiel’ en wordt overgedragen aan de wegbeheerders. Bij het ongeluk is schade ontstaan aan de vangrail, die maandagavond wordt hersteld. In de tussentijd wordt volgens Rijkswaterstaat een zogenoemde barrier geplaatst Dit is een betonnen of stalen afscheiding, die door middel van snelkoppelingen snel en eenvoudig aan elkaar wordt gekoppeld.

Ziekenhuisafval

Volgens de veiligheidsregio was de vrachtwagen beladen met ziekenhuisafval. Het is nog niet bekend hoe de vrachtwagen van het viaduct af kon rijden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Volledig scherm Een vrachtwagen met ziekenhuisafval stortte vanmorgen van een viaduct bovenop een personenbusje. © Dronebeeld Jeffrey Groeneweg

Volledig scherm Hulpdiensten zijn vanmorgen rond 08.30 uur massaal afgegaan op een melding van een ongeluk op de Zandkade in Gorinchem. © Fotopersburo Busink

Volledig scherm Een vrachtwagen is van een viaduct vanaf de A15 naar beneden gestort. © Fotopersburo Busink

