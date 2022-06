Trucker met ‘bedreigende’ tekst op vrachtwagen wil excuses maken aan minister Van der Wal

De trucker tegen wie stikstofminister Christianne van der Wal aangifte heeft gedaan wegens een doodsbedreiging, wil zijn excuses aanbieden. De man is geschrokken van alle media-aandacht voor de suggestieve tekst op zijn vrachtwagen. Dat laat hij via zijn advocaat Jaap-Willem Roozemond weten.

Het is nooit zijn bedoeling geweest om te bedreigen of intimiderend over te komen of om de minister iets aan te doen, aldus de raadsman. De truckeigenaar wil graag met Van der Wal in gesprek om zijn excuses aan te bieden.

Van der Wal heeft vrijdag aangifte gedaan van een doodsbedreiging en van opruiing tegen de eigenaar van de vrachtauto. Op de achterkant van de vrachtwagen stonden de namen van Pim Fortuyn en Theo van Gogh met hun sterfdatum. Daaronder stonden de naam van de minister, een kruis en een vraagteken. Het voertuig was woensdag te zien bij het boerenprotest in Stroe.

Volledig scherm De intimiderende tekst op de vrachtwagen met een verwijzing naar de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh © Shownieuws/SBS6

Volgens Roozemond kun je je afvragen of de tekst op de truck überhaupt wel kan worden opgevat als doodsbedreiging in juridische zin. ,,Er staat namelijk een vraagteken achter de zin en geen uitroepteken of een sterfdatum. Het kan wellicht als intimiderend worden ervaren, maar dat betekent niet dat het een doodsbedreiging is.”

Aangezwengeld

Hij denkt dat de commotie is aangezwengeld door onder meer Shownieuws, waar deskundige Victor Vlam het woord ‘doodsbedreiging’ in de mond nam.

Volgens de raadsman “gaat het in de media meer over de protesten dan over de inhoud van de kabinetsplannen”. Volgens hem voelen de boeren het als “het afpakken van hun boerenbedrijf maar ook van hun huis en haard, terwijl er bijvoorbeeld tegelijkertijd giga-bouwplannen zijn in Stroe van 25.000 huizen. Dat daar ferme protesten en teksten door ontstaan, is begrijpelijk. Politici moeten dan ook niet protesten, dergelijke teksten of excessen gebruiken om de aandacht van de inhoudelijke discussie over de stikstofplannen af te leiden en zo aan een debat met de boeren ontsnappen”, aldus Roozemond.