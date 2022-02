Tuchtzaak dreigt na wangedrag Marc Overmars

Op dit moment is er volgens Van Aller nog geen melding binnen over misstanden bij Ajax, maar hij verwacht dat dit binnen afzienbare tijd wel zal gebeuren. Er staat geen wettelijke termijn voor. Mocht Ajax zich toch niet zelf melden, dan kan de aanklager van het ISR op eigen initiatief informatie inwinnen over de zaak op basis wat de club zelf naar buiten bracht en wat er nu in de media over is verschenen.

Volgens Henk van Aller staan onderzoeken naar misstanden in de sport onder leiding van officieren van justitie, die door het ISR worden gevraagd om op te treden als speciaal aanklager. Zij beschikken over een team van ongeveer 25 onafhankelijke onderzoekers, veelal mensen met ervaring bij de recherche of onderzoeksbureaus, die de feiten en omstandigheden onderzoeken. Is er sprake van ernstige strafbare feiten, dan is er nauw overleg met de politie over wie het onderzoek gaat doen. Ook wordt bij slachtoffers geïnformeerd of ze aangifte willen doen.