Tukker krijgt penisring niet af, brandweer ‘bevrijdt’ hem: ‘Ik vond hem reuze dapper’

Uroloog Herman Roelink, de arts van het Almelose ziekenhuis ZGT, deelde het bijzondere voorval op Twitter, in de hoop dat het mannen ontmoedigt om een cockring te gebruiken. Telefonisch laat hij weten dat hij het daar ook bij wil laten; uit respect voor de jongeman, die nog herstellende is.

De man meldde zich zondagavond in het ziekenhuis. Hij kreeg de cockring, in zijn geval een ring van metaal, die om de penis en balzak geschoven was met als doel langer een erectie te houden, door de zwelling niet meer af. Roelink probeerde het, zo deelde hij online, met ‘onze speciale cockring slijpschijf’ een half uur lang, maar kreeg het seksinstrument er niet af. Daarop heeft hij de brandweer gebeld. Die verwijderde de ring met een dremel.

‘Rare fratsen’

Of de brandweer ook voor dit soort ingrepen is? In de ogen van Kamphuis wel. Het is geen dagelijkse kost, maar ze worden ook opgeroepen als mensen in het ziekenhuis bijvoorbeeld een trouwring niet los krijgen, terwijl dit wel nodig is. „Als wij het materiaal hebben, en het ziekenhuis niet, dan schieten wij graag te hulp.”