Turkse broers doodgeschoten in McDonald's in bijzijn van kinderen: ‘Dader schoot zijn hele magazijn leeg’

ooggetuige verteltTwee mannnen zijn vanavond in een vestiging van de McDonald’s in Zwolle doodgeschoten. Dat gebeurde in het bijzijn van ouders en kinderen.Het zou gaan om een gerichte actie tegen de in Zwolle bekende horecabroers Hüseyin en Ali Torunlar. De politie houdt een klopjacht op in ieder geval één dader. ,,Het is niet normaal wat we hebben gezien”, vertelt een van de ooggetuigen.