Tussen Chanel, Dior en Chloé staat Bas Timmer uit Enschede op Paris Fashion Week

Demi Moore staat op de volle gastenlijst van de allereerste modeshow van Sheltersuit Label in Palais de Tokyo. Het is vrijdagmiddag, net voor het gaat beginnen. Is ze er? Niemand weet zeker of de wereldberoemde actrice een plek heeft ingenomen tussen modejournalisten, stylisten, inkopers, familie, vrienden, donateurs en medewerkers uit Enschede. Maar met of zonder Moore: de eerste show van het luxe streetwear-merk is spectaculair.