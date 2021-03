Twee arrestaties in Urk na mishandeling verslaggever, politie reageert op kritiek

Coronavirus LIVE | Hoogste aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen sinds 26 januari; besmettin­gen nemen wel af

16:33 Het aantal coronabesmettingen neemt voor de tweede dag op een rij af. De daling is wel minder dan gisteren. Het aantal ziekenhuispatiënten is wel met 94 gestegen. Dat is het hoogste aantal sinds 26 januari. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zegt dat het aantal opgenomen coronapatiënten de komende weken kan stijgen richting 2900, het niveau van begin januari. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen vind je hier terug.