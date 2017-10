Twee doden door geweld op Sint-Maarten

Elders op Sint-Maarten eiste een steekpartij een leven. De vermoedelijke dader is ,,geestelijk verward'', aldus het Openbaar Ministerie (OM). Hij zit vast. De dader van de schietpartij is nog voortvluchtig.



Het OM heeft nog geen verdere details bekendgemaakt over de misdrijven en was vanmorgen (Nederlandse tijd) niet bereikbaar voor meer informatie. Het is nog onbekend wie de slachtoffers waren en wanneer ze om het leven werden gebracht. Justitie meldt in een bericht op Facebook slechts dat dit na het overtrekken van de orkaan Irma is geweest.



Sindsdien is het lokale OM 85 zaken begonnen. Ongeveer de helft daarvan draaide enkel om het overtreden van de avondklok en is al afgehandeld met taakstraffen. Justitie heeft verder 21 zaken lopen over diefstal of plundering, zestien zaken die om heling draaien en zeven zaken voor vuurwapenbezit.