Twee doden na neerstorten vliegtuigje Bergambacht

Oefengebied

Het vliegtuigje is middenin de polder bij Zuidbroek terecht gekomen. Daar liggen her en der wrakstukken verspreid. De plek is voor hulpdiensten niet makkelijk te bereiken, omdat de Zuidbroek is afgesloten. Bij de plek van het ongeval is een traumahelikopter geland en er staat een ambulance. Er zijn meerdere duikteams opgeroepen.



Een getuige verklaart dat in het gebied vaker vliegtuigen laag overvliegen. ,,Daartoe is natuurlijk ook de gelegenheid in de polder aan het Loetbos.'' Een andere getuige bij de manege aan de Zuidbroek: ,,Het is een oefengebied. Motor uit, een moment zwevend, en dan een doorstart. Dat is soms wel eens griezelig als ik met de pony's in de wei sta. Dat dit een keer fout gaat, is niet zo gek.''