Twee gewonden bij schietpartij Rotterdam

‘Ruim 50.000 mensen duiken het nieuwe jaar in’

7:07 Naar verwachting luiden later vandaag zo’n 52.000 mensen het nieuwe jaar in met een frisse duik in het water. De traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen telt 10.000 deelnemers, de andere mensen doen mee aan een van de 131 nieuwjaarsduiken in de zee, rivieren, kanalen en meren elders in het land.