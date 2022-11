Twee keer 190 euro is voor iedereen welkom, maar enkel voor een deel van de huishoudens noodzaak

Het is hartverwarmend om te zien hoe in ons land steeds meer initiatieven ontstaan die mensen die de 190 euro energietegemoetkoming niet nodig hebben en mensen die juist meer steun kunnen gebruiken bij elkaar brengen, schrijft hoofdredacteur Rennie Rijpma in dit commentaar.

De oplopende energiekosten laten geen huishouden onberoerd. Voor de één is het een sport geworden zoveel mogelijk gas en elektriciteit te besparen, voor de ander is het bittere noodzaak zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Er was dan ook opluchting begin vorige maand toen het kabinet over de brug kwam met een tegemoetkoming in de energiekosten voor ieder huishouden in de maanden november en december. De politieke en ook economische druk was hoog. Om snel iets te kunnen doen kwam het kabinet tot een generieke regeling.

Iedereen met een energiecontract krijgt deze maand en in december 190 euro. Ook de huishoudens met een energielabel A die nauwelijks energiekosten hebben of zelfs iets terugverdienen dankzij veel zonnepanelen, ook mensen met een bovenmodaal inkomen en mensen met nog een gunstig vast energiecontract. Dus ook de huishoudens die deze 380 euro niet direct nodig hebben.

Tegelijkertijd zijn er huishoudens voor wie deze tegemoetkoming precies is wat het zegt: een tegemoetkoming. Maar bepaald geen oplossing voor de financiële situatie waarin ze zich bevinden, omdat met hun minimale inkomen de stijgende energiekosten, dure boodschappen en oplopende vervoerskosten niet meer zijn op te brengen. Voor kleding blijft al helemaal geen geld meer over.

Het is hartverwarmend om te zien hoe in het land steeds meer initiatieven ontstaan die de mensen die het extraatje niet nodig hebben en mensen die juist meer steun kunnen gebruiken bij elkaar brengen. In Amsterdam startten Monique van Hoogstraten en Ineke van Tol het burgerinitiatief Wees Warmhartig. Via hun website kun je de energietegemoetkoming doneren aan bijvoorbeeld de voedselbank.

Sandra Nap uit Den Haag kwam al eerder in actie. Ze investeerde de 400 euro die de btw-verlaging van 21 naar 9 procent op energie haar opleverde in een waterbesparende douchekop. Ze riep anderen op het geld ook te doneren en binnen de kortste tijd had Nap genoeg geld voor een kleine 300 zuinige douchekoppen voor minima, onder het motto een warme douche voor iedereen.

De Tweede Kamer nam een motie aan om giften tot 1200 euro per jaar niet te korten op uitkeringen, zodat niet meteen een ambtenaar op de stoep staat bij iemand die een douchekop, boodschappen of wat extra geld aanneemt. Het is makkelijk cynisch worden in deze tijd, maar als we oog houden voor het beste dat juist nu in mensen naar boven komt, zijn er ook sprankjes hoop. Dus mocht u (een deel van) die twee keer 190 euro kunnen missen, er is ongetwijfeld een mooi initiatief in uw buurt waaraan het goed is besteed.

