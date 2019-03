Twee keer overvallen, maar Martien bezorgt nog steeds pizza’s

Pas toen een jongen een mes in zijn zij drukte, besefte Martien Peters dat hij werd overvallen. De 17-jarige koerier van New York Pizza werd in januari 2018 door twee jongens klemgezet op de trap van een appartementencomplex in Nijmegen Heseveld. ,,Ze zeiden dat ik mijn zakken moest leegmaken. Ze gingen er vandoor met mijn werkportemonnee, mijn eigen portemonnee, mijn mobiel en twee pizza’s.”



Die week sliep de 17-jarige Martien slecht. Toch stapte hij de volgende dag op de scooter om pizza’s te bezorgen. ,,Ik dacht niet dat het me nog een keer zou overkomen.”



Maar Martien Peters blijkt de pechvogel onder de pizzakoeriers. Een maand later bestelt weer iemand in Heseveld een pizza, vlakbij de plek waar hij was beroofd. ,,Ik keek nog om me heen, maar ik zag niemand. Maar toen ik de pizza uit de bak pakte, kwam iemand op me afrennen. Hij pakte me bij mijn rechterschouder en drukte een mes tegen mijn keel. Ik deed mijn handen omhoog en liet mijn tas met de pizza vallen.”